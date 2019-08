Chris Brown bientôt papa pour la deuxième fois: L'ex-chérie du chanteur est enceinte

Carnet rose ! Comme cela a été annoncé il y a quelques semaines, Chris Brown s'apprête bien à devenir papa pour la deuxième fois. Selon TMZ, son ex Ammika Harris est en effet enceinte... d'un petit garçon. Bien que le couple se soit récemment séparé, le chanteur américain aurait été très attentif envers son ancienne chérie et lui fournirait un soutien financier, médical et émotionnel. Chris Brown est déjà l'heureux papa d'une petite fille, Royalty, âgée de 5 ans, née de sa précédente relation avec Nia Guzman.



Ammika Harris est "satisfaite de la façon dont Chris la traite", expliquent des sources aux médias américains. Avant l'annonce de la grossesse de son ex-chérie, Chris Brown avait déjà distillé plusieurs indices sur une possible grossesse. "BM BAD" (comprendre "bébé maman"), avait-il notamment commenté sur son compte Instagram. Leur enfant devrait naître à l'automne prochain. Et cette bonne nouvelle va permettre à Chris Brown de souffleur un peu. Depuis janvier dernier, le chanteur est en effet accusé de viol par une jeune femme de 24 ans.



A l'époque, une jeune femme de 24 ans avait en effet porté plainte contre Chris Brown, son garde du corps et un ami pour "viol". Une soirée sur laquelle la jeune modèle de 24 ans était revenue lors d'un entretien accordé à Closer. "C'est encore trop difficile pour moi de vous expliquer en détail ce qu'il a fait, mais c'était brutal et violent. Il était menaçant et agressif. J'ai eu très peur", nous confiait-elle notamment. Rappelons qu'à ce jour, Chris Brown et ses amis sont présumés innocents. L'avocat français du chanteur avait dénoncé la "calomnie" dont serait victime son client.