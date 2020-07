Christophe Yvetot, représentant Onudi au Sénégal: "La déclaration de patrimoine est une règle d'or à l'ONU"

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juillet 2020

Invité de l’émission le Jury Du Dimanche, sur i-Radio, le représentant des Nations-Unis pour le développement industriel (ONUDI), Christophe Yvetot a déclaré que la bonne gouvernance est devenue un phénomène mondial. Selon lui, aucun pays ne peut y échapper.



« C’est un mouvement mondial. De plus en plus, ces obligations pèsent sur les agents publics. Ce n’est pas seulement au Sénégal. Il est de plus en plus demandé à ceux qui ont en charge des deniers publics de pouvoir justifier de la bonne utilisation de ces deniers », a déclaré M. Yvetot.



Le diplomate s'est également exprimé sur la question qui fait l'actualité dans le cercle gouvernemental ces derniers jours. La déclaration de patrimoine. Selon lui, ce doit être la règle. « Ce principe, est une règle d’or aux Nations Unies. Nous avons adopté ces genres de mesures. Tous les ans, je dois déclarer mon patrimoine. Cela fait plusieurs années que nous avons adopté ces standards qui permettent à tous les pays qui nous financent d’avoir confiance et de savoir que l’argent qu’ils investissent dans nos activités est correctement géré. Et que les agents publics ne s’enrichissent pas indûment sur ces ressources », a-t-il rappelé.



Selon le Diplomate onusien, « on comprend qu’au début les gens soient réticents. C’est comme lorsqu’on interdisait aux gens de fumer dans certains lieux (...). Avec les réseaux sociaux, les gens sont train de voir ce qui se passe. Et lorsqu’il y a une crise et que les gens souffrent, ils exigent des gouvernants beaucoup plus de probité et de parcimonie dans l’utilisation des deniers. Où que ce soit dans le monde, c’est un mouvement mondial ».



Pour Christophe Yvetot, « le Sénégal se place toujours dans les pays qui adoptent des standards internationaux. C’est un pays qui essaie d’avancer vers des standards de hautes qualités ».

