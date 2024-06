Chronique/ La baisse du coût de la vie au Sénégal : Une bouffée d’air pour les “Goorgoorlou“, Par Birame Khary Ndaw

Depuis l'annonce tant attendue de la baisse du coût de la vie par le nouveau gouvernement sénégalais dirigé par Bassirou Diomaye Faye, une lueur d'espoir semble poindre à l'horizon pour les ménages les plus modestes. En réduisant les prix des denrées alimentaires de première nécessité, les autorités visent à soulager les populations en proie à une inflation galopante. Si certains trouvent ces diminutions insuffisantes, il n'en demeure pas moins que cette initiative représente une avancée significative pour de nombreux Sénégalais.



Prenons l'exemple concret d'une famille qui achète cinq baguettes de pain par jour. Avec la baisse des prix, cette famille économise 75 francs CFA quotidiennement, soit 2 250 francs CFA par mois. Sur une année, cela représente une économie de 27 000 francs CFA, une somme non négligeable. Pour mieux visualiser, cette économie annuelle peut couvrir le prix d'un sac de riz, d'un litre d'huile, cinq jours de pain et encore laisser un surplus de 4 000 francs CFA pour acheter du poisson et des condiments. Une telle amélioration du budget familial est une véritable bouffée d'air pour les “Goorgoorlou“, ces travailleurs acharnés qui peinent à joindre les deux bouts.



Cependant, cette initiative, aussi louable soit-elle, doit être suivie avec la plus grande rigueur pour garantir son efficacité. Malheureusement, il n'est pas rare de voir certaines boutiques ignorer les mesures gouvernementales, continuant de pratiquer des prix élevés au mépris des nouvelles directives. Pour que cette baisse de prix ait un réel impact sur le quotidien des Sénégalais, il est impératif que le gouvernement mette en place des mécanismes de contrôle stricts et réguliers. Les commerçants doivent être contraints de respecter les nouveaux tarifs, bientôt en vigueur, sous peine de sanctions sévères.



La vigilance de la population est également cruciale. Les citoyens doivent être informés des prix réglementés et encouragés à signaler toute infraction aux autorités compétentes. De plus, une campagne de sensibilisation sur l’importance du respect de ces mesures pourrait renforcer leur application et assurer une plus grande transparence.



La baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, une initiative prometteuse de la part du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Si les montants diminués peuvent sembler dérisoires pour certains, ils représentent néanmoins une aide précieuse pour les familles modestes. Pour que cette mesure porte ses fruits, il est essentiel que tous les acteurs – gouvernement, commerçants, et citoyens – jouent leur rôle avec sérieux et responsabilité. Seul un suivi rigoureux et une application stricte des nouvelles directives permettront de véritablement améliorer le quotidien des Sénégalais et de redonner un peu de souffle aux “Goorgoorlou“.



Birame Khary Ndaw