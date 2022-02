Chronique de Mame Gor Ngom : Évitons de tenter…Satan 2 en Ukraine

N’oublions les souffrances qu'a connues le peuple irakien ; , la souffrance qu'a connue le peuple libyen ; n'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue !

Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable

La guerre est toujours la sanction d'un échec

Serait-ce notre seul recours face aux nombreux défis actuels ? Donnons par conséquent aux inspecteurs des Nations Unies, le temps nécessaire à la réussite de leur mission

Il y a une alternative à la guerre: désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire, serait lourd de conséquences.



L'autorité de notre action repose aujourd'hui sur l'unité de la communauté internationale. Une intervention militaire prématurée remettrait en cause cette unité, ce qui lui enlèverait sa légitimité et, dans la durée, son efficacité.

Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile. Elle renforcerait le sentiment d'injustice, aggraverait les tensions et risquerait d'ouvrir la voie à d'autres conflits