Chute mortelle à Keur Gorgui : La victime est une proche de Awa Ndiaye On en sait un peu plus sur l’identité de la femme qui a mortellement chuté du sixième étage d'un immeuble à la Cité Gorgui. L’AS, reprenant le site toutinfo.net, souligne qu’il s’agit de la mère de la belle-fille de l'ex ministre d’Etat, Awa Ndiaye. La victime souffrait de troubles psychiatriques, selon la même source. Elle avait été acheminée à Dakar pour des soins par sa fille. Sa fille, ainsi que son mari étaient absents de la maison au moment du drame, ajoute la même source.

