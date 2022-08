Ciblage communautaire: Vers l'extension du RNU à 1 000 000 de ménages Aminata Sow, Délégué général à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, a présidé ce mardi, l'atelier de partage sur le ciblage communautaire dans le cadre du Registre national unique. Il a été projeté une extension du (RNU) à un million de ménages.

La mise en place du (RNU), instrument de ciblage du gouvernement pour le pilotage des politiques de protection sociale, découle de la volonté de créer une base de données dynamique des ménages pauvres et/ou vulnérables pour optimiser les interventions sociales de l’État et des partenaires.



Initié depuis 2013, la base de données du RNU compte près de 542 956 ménages représentant 30 % des ménages du pays.



Pour rappel, les données du RNU sont collectées à partir d’un questionnaire unifié qui prend en compte l’ensemble des privations socio-économiques et la vulnérabilité des ménages. Ce qui facilite les analyses et les simulations.











