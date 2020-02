Cible d’un groupe d’affairistes…: Un haut magistrat, au cœur de système judiciaire calomnié

La vie est un combat qui nécessite des aptitudes et des comportements pour résister la volonté de nuire qui animent certains sans scrupules ni moralité. Le gain facile et la recherche de profits dans les affaires, semblent être inscrits dans l’ensemble de leurs entreprises. Sans foi ni considération, ils déroulent, tout en étant animé d’une mauvaise volonté et d’une intention réelle de détruire.



Ainsi, il a été constaté qu’un groupe de personnes, des professionnels de la manipulation œuvrent dans l’espace public sénégalais pour détruire un haut magistrat, placé à la centralité des affaires judiciaires du pays. Mais, en homme averti et préparé à affronter son destin, il poursuit sa mission avec précision et délicatesse. N’empêche, ce groupe de malintentionnés, composé de fils d’un homme d’affaires, d’anciens responsables du précédent régime de Me Abdoulaye Wade etc, continuent de glisser des bribes d’infos pour l’atteindre.



Et, ces pis qui piaillent au sommet des cases, becs piquant, ne ratent jamais d’occasion pour toucher son honorabilité. En « peintre » sans pinceaux, ni tableaux, ils font des « draft », consistant à accuser ce magistrat d’une certaine proximité avec un grossiste de la drogue VIP. Mais aussi, d’une liaison dangereuse avec le richissime homme d’affaires, Baba Diao, patron d’Itoc qui l’aurait même, attribué un terrain.



Après recoupement, découvre-t-on, il a été constaté que ce vendeur de drogue VIP, dont ils font allusion, n’a jamais mis les pieds chez ce haut magistrat. Et, il en est de même, pour Baba Diao d’Itoc. Ce dernier, connu à travers les médias, n’a jamais rencontré de sa vie ce haut fonctionnaire de l’Etat… Et, rien, prévient-il, ne le lie à Baba Diao pour être bénéficiaire de sa soi-disant, générosité.



Sous ce registre, loin de s’inscrire dans une logique de dénégation, ce magistrat intègre, dévoué et déterminé à remplir sa mission, se veut claire. Personne, avertit-on, ne peut ternir son image dans l’accomplissement de sa mission. Promettant que le droit sera toujours dit, ce dur à cuir reste plus que jamais disposé à trancher conformément, aux exigences des textes. Rien d’autre ne l’intéresse…



Leral.net