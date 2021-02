Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici «Cible d’un ignoble complot ou vrai coupable» : Strauss-Kahn Sonko, à quoi sert la kinésithérapie à domicile ? Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 14:37 | | 0 commentaire(s)| L’affaire Ousmane Sonko pose la question de la moralité et des moeurs des hommes politiques qui aspirent à nous diriger. Que ça soit une machination diabolique ou un complot politique ourdi, toujours est-il qu’une personnalité politique comme le leader de Pastef ne doit pas se rendre nuitamment dans un salon de massage. A quoi ça sert la kinésithérapie à domicile ?

En tout cas, l’affaire de Sonko nous rappelle celle de l’ancien patron du Fmi Dominique Strauss-Kahn dont la carrière politique avait été brisée par une histoire de mœurs.



Un mauvais mari ou une mauvaise épouse font-ils des mauvais présidents ? Avec l’affaire Ousmane Sonko, la vie sexuelle et sentimentale de nos hommes politiques défraie la chronique et suscite le débat politique. Que ça soit une machination diabolique ou un complot politique ourdi contre Ousmane Sonko, toujours est-il qu’un homme politique respectable doit éviter certains milieux douteux et fréquentations équivoques ayant pour enseignes : « discothèques », « bars », « salons de massage », « casinos » etc.



Malheureusement en donnant sa version des faits, Ousmane Sonko a avoué être allé au salon de massage « Sweet Beauty » et avoir été en contact avec son accusatrice mais en présence d’une autre personne « Car, j’ai toujours exigé que mes séances de massage soient faits par deux personnes. Depuis tout petit, j’ai des problèmes musculaires. J’ai un dossier médical complet sur ça et qui pourra être certifié par les médecins qui me suivent devant un tribunal. C’est mon orthopédiste m’a déconseillé des sports de contact. Dans un premier temps, il m’a emmené dans un salon géré par un Coréen. Mais la séance de massage m’a été facturée à 200 000 Fcfa. Après la séance, j’ai dit à mon ami que je suis opposant et je n’ai pas les moyens de me payer des séances de massage à ce prix excessif (…) » a expliqué le leader de Pastef avant de préciser que c’est un autre ami qui lui a conseillé le salon « Sweet Beauté Spa ».



Un salon qui, selon lui, dispose d’un agrément de l’Etat. « J’y suis allé à 21 heures parce que ce que je ressentais des douleurs atroces. Comme chaque fois, j’ai exigé des deux masseuses une séance de 10 minutes compte tenu de mon manque de temps » a tenté de justifier Ousmane Sonko.



Rien que le fait de s’être rendu dans ce salon de massage constitue un crime…social pour Sonko dans la mesure où bon nombre d’établissements de ce genre sont des lieux de débauche.



Et même si le salon « Sweet Beauté Spa » était géré par des masseurs (hommes), les détracteurs de Sonko auraient pu l’accuser d’accointances gay ! Comme quoi, il devait éviter ce genre de milieux !



D’ailleurs, à quoi ça sert la kinésithérapie à domicile ? Selon un médecin orthopédiste- traumatologue, de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques et autres richissimes patients qu’il a eu à traiter ou opérer, font leurs séances de massages thérapeutiques à domicile.



« Ce, avec des tarifs plus ou moins abordables de 25.000 cfa par séance. Mieux, ce sont des kinésithérapeutes professionnels voire diplômés d’Etat qui se déplacent à domicile pour accompagner les patients pour tout type d’acte de kiné. Avec une ordonnance de votre médecin, les actes de kinésithérapie à domicile sont comme ceux qui se font dans les hôpitaux car ils prennent en charge la rééducation, le renforcement musculaire, la kinésithérapie respiratoire ou d’autres types.



Mieux, le massage thérapeutique à domicile est plus discret et moins contraignant » explique ce médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique. Juste histoire de dire qu’Ousmane Sonko aurait pu bénéficier facilement des séances de massage à domicile comme le recommandent certains médecins.



En tout cas, l’affaire d’Ousmane Sonko nous renvoie à l’histoire de l’ancien patron du Fonds monétaire international (Fmi), le français Dominique Strauss-Kahn « Dsk » qui avait été définitivement discrédité comme candidat à la plus haute fonction de l’Etat après son inculpation aux Etats-Unis pour agression sexuelle et tentative de viol.



Quoi qu’il en soit, les faits reprochés à Ousmane Sonko sont d’une très grande gravité au point que cela peut le discréditer à jamais comme candidat en 2024.

Contrairement à Dominique Strauss-Kahn « Dsk », souhaitons que le leader de Pastef en sortira politiquement indemne !

Le Témoin





