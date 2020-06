Cimetière de Yoff - Un 4x4 volé lors d'un enterrement Au Sénégal, on ne recule plus devant rien. Un professeur à la retraite se voler son véhicule 4x4, alors qu'il venait assister a l' inhumation d'un de ses amis.

Quand on a un véhicule flambant neuf, 4x4, de marque Hover et qu'on ferme en toute sécurité devant le cimetière de Yoff pour assister à un enterrement, on est loin de redouter le pire.

Pourtant, après l'inhumation, le professeur A.M, selon Lii Quotidien, n'a plus revu sa voiture. Volatilisée. Une affaire de professionnel.



Malgré sa plainte déposée, c'est le désert depuis une semaine. Sa seule consolation, ses amis se sont cotisés, 24 heures après les faits, pour lui acheter une nouvelle voiture.



