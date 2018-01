Cinéma: Connie Sawyer, la plus vieille actrice au monde décède à 105 ans

Elle était la plus vieille actrice qui exerçait encore sa profession : Connie Sawyer. Elle est décédée le 22 janvier 2018 à l’âge de 105 ans dans sa maison de Woodland Hills, en Californie, aux Etats-Unis.

Sawyer a passé 87 ans de ses 105 ans devant la caméra et à la télé. Elle a beaucoup de films et d’émissions de télévision à son actif. Elle a joué dans des émissions de télévision classiques comme ‘Good Times’, ‘Hawaii Five-O’, ‘Murder, She Wrote’, ‘The Andy Griffith Show’ Quand Harry rencontre Sally, Délire Express, Hors d’Atteinte (avec George Clooney).



Elle a joué le rôle de ‘Faye Belogus’ dans le film parue en 2008, ‘Pineapple Express’, aux côtés de Seth Rogen. À l’âge de 99 ans, Sawyer est devenue l’une des membres les plus anciens de l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Le dernier film dans lequel elle a joué, était ‘Entanglement’ qui est sorti en 2014.



Il y a quelques mois, l’actrice confiait au magazine People : « il n’y a pas beaucoup de gens qui ont 105 ans. Je dis toujours qu’il faut se bouger, ne pas rester sur le canapé. Avant je nageais, jouais au golf, faisait des claquettes-Je bougeais tout le temps et j’avais de la chance. Et puis mes parents ont vécu longtemps. Papa est mort à 91 ans et maman 89, de bons gènes. «

La cause de sa mort n’a pas été rendue publique.



