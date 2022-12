Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cinéma : L'acteur Omar Sy a présenté le film "Tirailleurs" à Dakar Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Décembre 2022 à 18:20 | | 0 commentaire(s)| L'acteur français d'origine sénégalaise Omar Sy a présenté, mardi 20 décembre 2022, à Dakar, le film "Tirailleurs" de Mathieu Vadepied, hommage aux centaines de milliers d'Africains qui se sont battus pour la France pendant les guerres mondiales. Le film raconte l'histoire du jeune Thierno, recruté de force, dans un petit village sénégalais par l'armée française en 1917 et de son père, qui s'enrôle volontairement pour veiller sur lui.

" Cette histoire lie les deux pays, le Sénégal et la France. C'est complètement mon histoire. C'est complètement aussi mon identité ", a déclaré la star française lors d'une conférence de presse. Le film, qui sort le 4 janvier en France et le 6 janvier au Sénégal, raconte l'histoire du jeune Thierno, recruté de force dans un petit village sénégalais par l'armée française en 1917, et de son père qui s'enrôle volontairement pour veiller sur lui dans ce saut vers l'inconnu, la découverte de la France plongée dans l'enfer de la Grande guerre.



Tirailleurs sénégalais



Créé par Napoléon III en 1857 au Sénégal, d'où son nom, le corps d'infanterie des tirailleurs s'est ensuite élargi dans son recrutement, à des hommes d'autres régions d'Afrique occidentale et centrale conquises par la France à la fin du XIXe siècle. Les tirailleurs furent plus de 200 000 à se battre lors de la Première Guerre mondiale, 150 000 pour la Seconde, 60 000 en Indochine. C'est l'une des premières fois que leur histoire est portée à l'écran. " Aujourd'hui, notre génération a besoin de ce récit pour notre construction, de prendre l'histoire, de savoir comment on se construit par rapport à ces deux pays ", a déclaré Omar Sy, également coproducteur du film.



" Finir avec l'Arc de Triomphe, le soldat inconnu, avec une voix off en peul... A chaque fois que je vois ces images-là, je suis assez bouleversé et je suis plutôt fier d'avoir participé à une chose pareille ", a confié Omar Sy, qui s'exprime en peul, sa langue maternelle, dans le film.



Les tirailleurs sénégalais et leurs héritiers déplorent un manque de reconnaissance, notamment du fait de retraites inférieures à celles de leurs frères d'armes français, ou encore de visas difficiles à obtenir pour leurs descendants.













