Cinq ans de prison requis contre Xabi Alonso, ancien joueur du Real Madrid Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2019 à 16:41 | | 0 commentaire(s)| Après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marcelo et bien d'autres footballeurs, c'est au tour du milieu de terrain espagnol Xabi Alonso d'être épinglé par la justice espagnole. L'ancien joueur du Real Madrid était convoqué lundi dernier au tribunal de la capitale espagnole pour une affaire de fraude fiscale évaluée à deux millions d'euros entre 2010 et 2012.

Le parquet a requis cinq ans d’emprisonnement et quatre millions d’euros d’amende contre Alonso avec son conseiller fiscal Ivan Zaldua ainsi que l’administrateur de sa société portugaise, Ignace Maestre.



Selon l’AFP, le procès devrait se terminer mardi en présence de l’ancien milieu de terrain d’Espagne âgé de 37 ans



Il est reproché à L’ex-sociétaire des Reds de Liverpool d’avoir utilisé une société basée sur l’île portugaise en Madère pour éviter de déclarer au fisc espagnol des revenus tirés de ses droits à l’image.



En janvier dernier, Alonso avait déjà laissé entendre qu’il ne se reprochait de rien ” Je serais préoccupé si je pensais que j’avais quelque chose que je n’avais pas bien fait, mais comme ce n’est paq le cas, je vais de l’avant ” avait-il déclaré.







