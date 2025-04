Cinq ans déjà : Hommage À Pape Diouf Mababa, à jamais dans les cœurs Il y a cinq ans que Mababa Diouf dit Pape Diouf quittait ce monde. Le 31 mars 2020, il devenait le premier décès enregistré au Sénégal à cause de la pandémie à Covid-19. Pape est parti, presque dans la solitude, mais son souvenir reste intact dans la mémoire du monde du sport, du football et surtout de ses parents et proches.

Pour combler ce “vide abyssal” laissé par Pape Diouf, son ami Mamadou Koumé a initié cette année encore une journée d’hommage dédiée à de l’ancien président de l’Olympique de Marseille (2005- 2009). Cet événement a été l’occasion pour ceux qui l’ont connu et côtoyé de témoigner sur les multiples facettes de “l’homme de grande dimension” qu’il a été.



Pape Diouf le journaliste sportif, l’agent de joueurs, dirigeant de football. M. Koumé a apprécié la “grande noblesse” et l”’élégance morale” de celui avec qui il avait créé le journal “Le Sportif” en 1991



Pape Diouf a démarré sa carrière en tant que journaliste sportif au journal “La Marseillaise”. Un “journaliste émérite”, a bien souligné Babacary Cissé en parlant de son “mentor”. “Pape m’a détecté, m’a forgé, m’a façonné et a fixé toutes les rampes de ma carrière professionnelle”, a témoigné le DG de Dialan Communication.



Une générosité reconnue à l’unanimité



Grâce à son entregent dans le milieu du football et sa proximité avec les joueurs, Mababa Diouf a rangé sa plume de journaliste et s’est mis au service des joueurs, notamment africains, en devenant agent de joueur. Il est rapporté que le natif d’Abéché, au Tchad, a eu son premier dossier en tant qu’intermédiaire de joueur au contact de l’ancien portier des Lions Indomptables Joseph Antoine Bell. Ce dernier aurait même mis la main à la poche pour lui permettre de payer la caution pour passer sa licence d’agent de joueur. Pape a reçu, Pape a aussi donné. Beaucoup même ! Sa générosité est chantée par tous.



“Il a tellement donné qu'il s'est fragilisé sans s'en rendre compte”, a déclaré Thierno Seydi, à qui il a cédé son agence de représentation de joueurs. “Il m’a cédé à zéro euro, une société avec un chiffre d’affaires de trois à quatre millions d’euros”, a confié Seydi, qui a ajouté : “Ma carrière, je la dois à Pape Diouf.”



Boubacar Sarr Locotte en dira autant de son “ami” et “frère”. L’ancien international sénégalais est reconnaissant envers Pape. “Si j'ai réussi ma carrière à l'OM, c'est grâce à Pape qui m’a donné les codes pour réussir à Marseille”, a-t-il affirmé.



« Pape Diouf mérite un hommage national”



Pape Diouf a rendu fier le Sénégal et toute l’Afrique. Décrit comme un professionnel “rigoureux” et “juste” avec les joueurs, il fut le premier agent de football africain à réussir à l'international et le premier président africain d'un grand club de football européen, l’Olympique de Marseille. Malgré son ascension et sa réussite, il est resté “humble” et “disponible” à l’endroit de ses compatriotes et “frères” africains. Mababa a consacré sa vie au football et n’hésitait pas défendre le football sénégalais et africain, parfois à dénoncer.



Pour tous ces services rendus, sa mémoire doit être honorée à la hauteur du grand homme qu’il était.



« Je me demande ce qu’on attend pour lui rendre hommage. Quelle infrastructure porte aujourd’hui son nom ? Est ce qu’on doit se consoler d’une conférence annuelle d’une infime partie de ceux qui doivent lui rendre hommage ? », s’est désolé Aboubakry Ba. Selon l’ancien journaliste à Canal+, “Pape Diouf mérite un hommage national”



S EnQuête



