Cinq astuces pour remédier à vos sourcils trop fins Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020 à 14:08





La tendance étant aux sourcils épais, on vous dévoile nos 5 astuces pour remédier à vos sourcils trop fins et, vous verrez, ça fait du bien.



L’huile de coco



L’huile de coco contient différentes protéines, ainsi que des nutriments comme la vitamine E et le fer qui sont idéaux pour la santé des sourcils ET leur épaisseur. Cela peut également contribuer à assombrir vos sourcils.



Prenez quelques gouttes d’huile de noix de coco chaude sur vos doigts et appliquez-la sur vos sourcils. Massez pendant quelques minutes pour stimuler la circulation sanguine. Laissez agir toute la nuit puis rincez à l’eau tiède le lendemain matin.



Petit tip : vous pouvez utiliser de l’huile d’olive si vous n’avez pas d’huile de coco sous la main, qui est également bénéfique pour vos sourcils avec le même procédé.



L’aloe vera



L’aloe vera contient des enzymes et des propriétés hydratantes qui favorisent la croissance des cheveux en nourrissant les follicules pileux. Cette plante adoucit également la peau autour de vos sourcils.



Prenez une feuille d’aloe vera et retirez le gel. Massez doucement sur vos sourcils jusqu’à ce qu’il soit absorbé. Vous pouvez conserver l’excédent au réfrigérateur. Laissez poser pendant 30 minutes puis rincez à l’eau tiède. Il peut être appliqué plusieurs fois par jour.



Le lait



Le lait est considéré comme bon pour la croissance des cheveux, il contient en effet de nombreux minéraux, vitamines et nutriments essentiels qui nourrissent les racines des poils.



Remplissez une tasse de lait et trempez-y une boule de coton. Frottez vos sourcils avec le coton, puis laissez sécher pendant 15 minutes. Rincez à l’eau tiède.



L’œuf



L’œuf est une excellente source de protéines qui aident à améliorer la santé du poil, et qui peut aussi rendre les sourcils plus épais.



Commencez par séparer le blanc du jaune, et battez le jaune jusqu’à obtenir une consistance lisse et crémeuse. Appliquez-en sur chaque sourcil à l’aide d’un coton-tige et laissez agir pendant 20 minutes puis rincez à l’eau tiède. Il est conseillé d’appliquer ce traitement 2 à 3 fois par semaine pour avoir de bons résultats.



Le jus d’oignon



Bizarre, bizarre, nous direz-vous. Pourtant, le jus d’oignon est riche en soufre, qui améliore la production de collagène dans les tissus, et donc favorise une croissance dense et rapide des cheveux. On vous conseille d’utiliser du jus de citron également pour limiter l’odeur.



Coupez puis broyez un petit oignon pour en extraire le jus. Massez vos sourcils à l’aide d’un coton-tige pendant 15 minutes. Imbibez une boule de coton de jus de citron dilué pour rincer vos sourcils. Pour une efficacité optimale, répétez ce traitement tous les deux jours.







Florence Bayala



