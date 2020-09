Cinq femmes séquestrées et violées - Un des sept prédateurs arrêté Cinq femmes ont été séquestrées et violées pendant des heures par sept individus dont l'un a été arrêté par les gendarmes. Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi au vendredi, vers 03 heures du matin, au niveau d'un hameau situé à la sortie de Sindia, rapporte Libération.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 07:47 | | 1 commentaire(s)|

Le journal raconte que l'une des victimes a fait un "horrible" témoignage sur leur mésaventure.



Un des prédateurs sexuels est arrêté et placé en garde à vue à la brigade de Popenguine.



Le reste de la bande est identifié et activé recherché.



