Cinq membres de Pastef libérés

Les 5 militants de Pastef arrêtés le 16 mars dernier à Tivaouane, sont enfin libres. Il s’agit de Alioune Badara Mboup, Binetou Sambou Bâ, Habib Sy Diop, Issa Diedhiou et Moustapha Lô, informe "Rewmi".



Arrêtés le 16 mars dernier à Tivaouane lors d’une marche autorisée mais qui a été prolongée au-delà de l’horaire fixé par le préfet, occasionnant des affrontements entre forces de l’ordre et militants de Pastef, ils avaient été condamnés à deux mois ferme de prison. Ils étaient poursuivis pour troubles à l’ordre public, incitation à la violence et appel à l’insurrection.