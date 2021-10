Cinq romans sélectionnés pour la finale du "Prix Les Afriques "

La Cène littéraire déclare, dans un communiqué, avoir sélectionné cinq romans pour la finale de l’édition 2021 de son concours, en vue de l’obtention du «Prix Les Afriques». «Fille, femme, autre» (Editions Globe), de Bernardine Evaristo, traduit de l’anglais, et «La Danse du Vilain» (Editions Métailié), de Fiston Mwanza Mujila, font partie des livres en lice pour la finale. S’y ajoutent «Les Jango» (Editions Zulma), d’Abdelaziz Baraka Sakin, traduit de l’arabe, et «Les Lumières d’Oujda» (Editions Calmann-Lévy), de Marc Alexandre Oho Bambe. «Mère à mère» (Editions Mémoire d’encrier), de Sindiwe Magona, traduit de l’anglais, fait aussi partie des ouvrages sélectionnés pour la finale de la compétition littéraire.



Le Prix Les Afriques « récompense, depuis 2016, la fiction la plus importante de la littérature africaine et afro descendante parue au cours de l’année précédant l’annonce du prix », explique le communiqué. Il est décerné chaque année après les votes d’un comité de lecture et d’un jury constitué de «personnalités influentes» de la littérature africaine.













