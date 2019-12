Circulation à Dakar : Les anciens permis de conduire expirent ce 31 décembre Les anciens permis de conduire ne seront plus valables à Dakar à partir d'aujourd'hui, Mardi 31 décembre 2019 à minuit ,selon le directeur des transports routiers. De longues files indiennes sont notées dans les lieux de remplacement des permis, une dérogation est demandée par les acteurs des transports mais elle n'est pas encore autorisée.

Sur les 562 000 permis délivrés dans la capitale, seuls 320 000 ont été remplacés, soit un pourcentage de 88%,Le Directeur des Transports, Cheikh Oumar Gueye avertit les conducteurs qui n’ont pas encore procédé au renouvellement de leur titre de transport, qu’ils seront exposés aux sanctions des forces de l’ordre. Il annonce qu' à partir du 1er février, les frais pour les changements de ces permis passeront du simple au double, c'est à dire de 10 000 à 20 000 francs Cfa.

Pour l’heure, aucune nouvelle dérogation n’a été annoncée, même si les acteurs des transports demandent que la date soit encore repoussée à cause du rush observé dans les points de remplacement des permis. .



