Circulation routière:"90% des corrupteurs sont des agents de l’Etat", selon le syndicaliste Gora Kouma

La question de la corruption dans la circulation est toujours d’actualité dans notre pays. Le Secrétaire général de l’Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma dans les colonnes du journal « Enquête », a pointé un doigt accusateur sur les fonctionnaires de l’Etat. Selon lui, 90% des corrupteurs et corrompus, sont des fonctionnaires de l’Etat.



« C’est un constat général qui est là. Nous devons combattre la corruption, comme c’est le cas avec le phénomène des accidents. Nous devons combattre la corruption qui existe à tous les niveaux, même si la triste réalité est que 90% des corrupteurs et corrompus, sont des fonctionnaires de l’Etat. Je ne sais pas si c’est lié aux salaires ou non », déclare-t-il.



Le syndicaliste réfute la thèse selon laquelle, la corruption est le fait de chauffeurs qui n’ont aucun papier avec eux. A son avis, un chauffeur qui ne dispose pas de papiers, doit faire l’objet de sanctions. Et c’est l’agent assermenté qui doit s’en charger.



« Les hautes autorités de la police, de la gendarmerie et de la douane sont les seules à pouvoir mettre fin à cette pratique. Elles doivent prendre leurs responsabilités, qui ne doivent pas être juste quelques mots. Il doit y avoir des agents comme Amoul Yakkar dans la circulation. Avec lui, si vous êtes en règle, vous passez. Au cas contraire, vous payez, mais l’argent va dans les caisses de l’Etat », a-t-il narré.

