Cissé Lô déclare la guerre à Sada Ndiaye: "L’Apr n’est pas un dépotoir d'ordures politiques et de lâches"

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Décembre 2017 à 13:13

Le co-fondateur de l’Alliance pour la république (Apr), ne supporte pas cette vague de transhumance de ses ennemis d’hier. Moustapha Cissé Lo ne manche pas ses mots, en rejetant catégoriquement l’arrivée de Sada Ndiaye dans les rangs de l’Apr. Ce communiqué qu’il a transmis à nos confrères de Senenews, en dit long sur sa position. Lisez:



« Mes chers amis de l’Alliance Pour la République (APR), nous devons vivre dans la dignité et mourir dans la dignité. La question que je me pose est, où se trouve le Sénégal des valeurs et des hommes intègres ? L’APR doit refuser d’être le dépotoir d'ordures politiques et de lâches. Nous devons ensemble combattre les Sada Ndiaye et leurs complices.



Je pense objectivement que Sada Ndiaye ne devrait pas être notre Allié. Je dis bien que rien et rien ne peut et ne doit justifier l’acceptation de son ralliement à l’Apr. Il faut inculquer aux jeunes qui nous observent, le culte des valeurs et de la dignité. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ne tuons pas notre bébé l’Apr qui est en phase de maturation et qui a besoin d’une sève nourricière pour s’accommoder aux mutations futures.



L’Apr est née dans la douleur, au prix d'énormes sacrifices consentis par des hommes et des femmes de valeur et de courage, qui ont fait face à des Sada Ndiaye et autres, qui avaient comme mission commandée, la liquidation politique de Macky Sall, Moustapha Cissé Lo, Mbaye Ndiaye et tant d'autres,qui avaient cru au destin futuriste de l’actuel locataire du palais de la république.



Aujourd’hui, vous venez pour constituer un Allié encombrant et gênant. Soyez courageux car vous prendrez des coups. Vous nous avez fait souffert et il fallait être courageux et teigneux pour le supporter, le croire et le penser parce que la route était très longue. Ma déception est très profonde et je suis profondément choqué et atteint de cette nouvelle malheureuse pour M.Macky Sall et l’Apr.



En enrôlant Sada Ndiaye, l’Apr ne gagne rien et perdra beaucoup de sympathisants qui croient à l‘honnêteté et la dignité. Sada, je vous conseille de créer votre formation politique et de venir soutenir votre frère Macky Sall, si vous êtes convaincu de sa démarche vers l'émergence du Sénégal. Je suis très déçu. »



Moustapha Cissé Lo

