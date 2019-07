Cité Baraka (Liberté 6): 210 familles relogées gratuitement Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, a procédé, hier, à une visite de chantier à la cité Baraka, à Liberté 6. Abdou Karim Fofana a déclaré que pour ce site, 4 bâtiments sont déjà entamés et 2 en cours de construction pour cette première phase, qui permettra de recaser ces 210 familles gratuitement, rapporte "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 11:28

Le journal souligne qu’une somme symbolique, entre 15 et 24 000 francs Cfa, sera demandée aux bénéficiaires pour les frais d’entretien.



« C’est un projet de l’Etat du Sénégal qui a vu l’appui de bailleurs, comme la ‘’Fondation Yuf’’, ‘’Casa Orascom’’, pour le logement et le recasement de ces familles qui s’étaient installées dans les bidonvilles, à l’image de celles de la ‘’Cité Baraka’’», a dit le ministre de l’Urbanisme.

