Cité Bellevue : Mamadou Mamour Diallo lance les travaux pour briser le cycle des inondations

La Cité Bellevue retrouve son attractivité d’autrefois. Les services de l’Office national d’assainissement sont passés par là. Présentement, les balises de sécurité sont installées par ci et par là. L’entreprise en charge des travaux prend ses quartiers. C’est une belle surprise pour les habitants confrontés à l’occasion, à des inondations depuis 2005.



« Il faut dire vrai, nous ne croyons pas que les travaux vont démarrer cette année. C’est une surprise pour moi et pour les autres. Nous prions pour que ça aille de l’avant. Nous avions rencontré le Président de la République, son Excellence, Macky Sall au sujet de la Cité Bellevue. Aujourd’hui, nous nous réjouissons du démarrage des travaux », s’est exprimé Alassane Seck, le secrétaire général de l’Association des habitants de la Cité Bellevue.



Ainsi, les ingénieurs de l’ONAS, Pèdre Sy et Kander Konaté, ont exposé, cartes à l’appui, les contours du projet. La satisfaction est lisible sur le visage des victimes des inondations. Le cours de la vie va changer à la Cité Bellevue dans les mois à venir. La construction des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, est une instruction qui sera respectée.



« Nous demandons particulièrement à l’entreprise d’accélérer les travaux. Nous avons pris les engagements devant le Premier Ministre, Monsieur Amadou Bâ, lors de la visite qu’il a effectuée, juste avant la Tabaski, à la Zone de Captage. Le président de la République son Excellence, Macky Sall a donné des instructions pour que nous prenions en charge les problèmes d’assainissement de la Cité Bellevue », a déclaré le Directeur général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo.



L’attente a été longue dans cette zone d’habitation. Le lancement des travaux augure de lendemains meilleurs pour les résidents.



Dans l’enceinte de la Cité, le système d’évacuation des eaux usées sera composé d’un collecteur d’une longueur 404 ml, d’un collecteur de rejet d’une longueur de 1284 ml. S’agissant de la gestion des eaux usées, il est prévu la construction de 910 ml de réseau, le branchement de 64 ménages au tout-à-l’égout, la construction d’une mini station de relevage de 7, 2 m3/heure. Ces infrastructures seront réalisées dans le cadre d’un projet des travaux de drainage des eaux pluviales de la Zone de Captage, de Bellevue et du Centre de Santé Philippe Maguilène Senghor, pour un coût de 24 milliards de francs Cfa.