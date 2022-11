Cité Fadia : Un délégué médical qui se faisait passer pour un médecin, arrêté

La police de Golf Sud a démasqué un faux médecin. Délégué médical, Y. Sow exerçait en toute illégalité la médecine dans son appartement transformé en cabinet médical.



Il consultait en toute discrétion ses patients, dans son appartement à la Cité Fadia, entre 12 h et 18 h, moyennant la somme de 5000 FCfa par ticket, rapporte "Les Echos".



Informés, les limiers débarquent au cabinet médical lundi dernier vers 18 h. Sur place, les policiers surprennent le délégué médical en train de faire des consultations à tout-va.



Une perquisition des lieux a permis de mettre la main sur tout un arsenal médical composé de seringues, de balances magnétiques, de médicaments et de tensiomètres, entre autres.



Lors de son audition, Y. Sow avoue pratiquer le métier de médecin pour venir en aide à ses parents et à ses amis. Il sera déféré aujourd’hui au parquet.













Avec Senenews