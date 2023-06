Cité Keur Gorgui / Gazés devant chez Ousmane Sonko : Les membres de Yewwi Askan Wi déplorent un recul démocratique

Déthié Fall et Cie qui tentaient de rendre visite au président Ousmane Sonko, membre de Yewwi Askan Wi, ont été gazés. Ainsi, ils déplorent le fait que le pays jadis connu et respecté pour sa démocratie et le respect des libertés, est aujourd’hui descendu de son piédestal, pour ces valeurs piétinées par le tégime de Macky Sall.

