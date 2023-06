Cité Keur Gorgui : Ousmane Sonko décide de ne rencontrer aucun médiateur, sur la base d’une autorisation délivrée par Antoine Diome

« Ousmane Sonko a décidé de ne rencontrer aucun médiateur sur la base d’une autorisation délivrée par Antoine Diome, ministre de l’Intérieur », a rapporté le journaliste Pape Alé Niang.



Et le directeur de publication de "Dakarmatin", de rapporter : « Il estime qu’avant de parler de médiation, il faut d’abord commencer par dénoncer sa séquestration illégale, lui et sa famille. Et exiger de l’Etat qu’il arrête ses pratiques qui foulent au pied levé ses droits ».



Par conséquent, « il informe l’opinion nationale et internationale qu’il vit cette situation de manière stoïque et avec une grande détermination de continuer son combat politique, par respect pour ces centaines jeunes Sénégalais froidement assassinés et en toute impunité », a-t-il poursuivi.



Il faut rappeler que le maire de Ziguinchor, condamné à une peine de deux ans de prison ferme, pour « corruption de la jeunesse » dans l’affaire de viol répété et menace de mort sur Adji Sarr, a été d’abord arrêté et acheminé à Dakar, chez lui à la Cité Keur Gorgui, lors de sa « Caravane de la liberté », avant d’être mis « sous résidence surveillée ». Depuis lors, ni ses proches ni ses avocats, n’ont pu accédé à son domicile.













