Cité dans une affaire de mœurs: Gackou blanchi, son avocat dénonce une cabale

Cité dans une affaire de mœurs, le président du Grand Parti (GP) a été entendu, avant-hier nuit, par la Sureté urbaine, de même que le médecin qui aurait procédé à un avortement. Apres cette audition, le dossier a été finalement classé sans suite, selon Me El Hadji Diouf, avocat de Malick Gackou.



Joint au téléphone, hier, le tonitruant avocat a annoncé une plainte pour diffamation, calomnie et diffusion de fausses nouvelles contre les organes de presse qui ont relayé cette information. « Des preuves sont réclamées par rapport à l’arrestation de Gackou. Ce qui est totalement faux. Les journaux vont répondre de leurs mensonges et de leur association de malfaiteurs pour porter préjudice à l’image et à la dignité du dirigeant du GP », a asséné Me Diouf.



« C’est une cabale ourdie pour liquider un adversaire politique »



Beaucoup de personnes ont été auditionnées par la Sûreté urbaine dans cette affaire. Finalement, le leader du GP a été blanchi, selon son avocat. « C’est un complot, une cabale ourdie pour liquider un adversaire politique, un acte gênant qui est devenu ridicule et honteux. Ceux qui ont voulu manipuler ces personnes et intimider d’autres, ont échoué lamentablement, parce que la vérité a jailli », a-t-il argué.



« Comment peut-on faire avorter sans grossesse ?. Et ce qu’a dit le journal Source A, qui dit que c’est le médecin qui a révélé que c’est Malick Gakou qui lui a demandé de procéder à un avortement, c’est archi-faux, car le médecin Niang, entendu, a déclaré qu’il n’a pas procédé à un avortement, et d’ailleurs, il ne connait même pas Gackou », a ajouté Me Diouf, qui précise que dans le dossier, il n’y a peu ni plainte ni dénonciation.



« Ce qui fait que les auditions viennent du ciel. C’est une procédure insolite. Depuis que j’ai prêté serment, je n’ai jamais assisté à un dossier aussi insolite, étrange, diabolique », a-t-il conclu.