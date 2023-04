Cité des Eaux/ Conduite d’évacuation des eaux usées endommagée: ONAS en appelle à la compréhension des usagers de la route et des riverains

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) informe les usagers que les travaux de renouvellement du collecteur Hann-Fann ont endommagé une conduite d’évacuation des eaux usées à hauteur de la Brioche Dorée de la Cité des Eaux.



L’ONAS, priorisant un assainissement pour un meilleur cadre de vie a déployé ses équipes techniques qui travaillent à la remise en service de la conduite et rassure les riverains et les usagers de la route que l’écoulement normal sera rétabli dans les meilleurs délais.



En attendant un retour à la normale, l’ONAS en appelle à la compréhension des usagers de la route et des riverains.



