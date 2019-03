Cité par "Jeune Afrique" dans le scandale de corruption de la société espagnole Defex : Oumar Guèye dans de sales draps Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’affaire tombe mal pour Oumar Guèye, à quelques encablures de la nomination du prochain gouvernement. En effet, le nom du ministre de la pêche, est cité parmi les personnalités ayant bénéficié de « cadeaux » de la société Defex, au cœur d’une vaste affaire de corruption, qui a fait tomber l’ancien ministre de la Défense au Cameroun, selon Jeune Afrique, repris par Libération. Qui ajoute que la liste des mis en cause, a été établi par le juge espagnol José De la Mata, qui a mis en accusation Defex et plusieurs de ses responsables.

Le Sénégal, est en effet, mentionné dans l’acte d’accusation.



Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos