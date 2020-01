Citoyenneté : Serigne Mountakha Mbacké et Iran Ndao célébrés

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2020 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

L’engagement social devient désormais, une affaire des jeunes marabouts. Ces derniers, se sont regroupés autour d’une entité, dénommée : « Réseau des jeunes marabouts pour des actions sociales ». Ledit réseau, œuvrant dans le social, fédère l’ensemble des fils des familles religieuses du pays.



Ainsi, les jeunes marabouts ont célébré ce week-end, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et Iran Ndao, prêcheur à SEN TV, très distingués durant l’année 2019 dans leurs rôles de médiateur et de régulateur de société. Remettant des cadeaux à diverses personnalités religieuses, ces petits fils de familles ont fait montre d’une détermination indéfectible à œuvrer pour la bonne cause. « Au sortir de cette rencontre, nous allons rendre visite les diverses familles religieuses du pays pour les exhorter à soutenir davantage les nécessiteux.



Au Sénégal, le mal est encré et il y a une crise profonde des valeurs. Et, les familles religieuses en ont une part de responsabilité. Nous avons le savoir nécessaire. A travers notre engagement, nous allons aider à résoudre les difficultés des Sénégalais », a promis le coordonnateur du Réseau des jeunes marabouts pour des actions citoyennes, Serigne Massamba Mbacké.



Considérant que la citoyenneté devrait l’affaire de tout un peuple, ils appellent les Sénégalais à un retour aux valeurs morales, positivement, épousées pour tendre vers une meilleure communauté. L’idéal pour eux, c’est d’avoir un pays stable et des citoyens de valeurs.



.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos