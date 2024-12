Clap de fin de l’édition 2024 du Cemstrat 2 : Le Cofeb et Hec Paris remettent leurs parchemins aux 26 apprenants

Le directeur général du Cofeb Mahaman Tahir HAMANI a indiqué à cette occasion, que l’édition 2024 du Cemstrat 2 résulte d'une étroite coopération nouée entre la Bceao et HEC Paris depuis 2012, en matière de renforcement des capacités du secteur bancaire de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (Uemoa).



Selon lui, le contenu du parcours Cemstrat 2 est constamment adapté aux innovations financières et transformations digitales (IA, blockchains, crypto-monnaies, etc..) qui viennent modifier en permanence notre environnement de travail, ce qui nécessite une mise à jour constante de nos connaissances.



De ce point de vue, il a rappelé que la formation est un processus continu, surtout pour les banquiers car, elle constitue également un gage indispensable pour relever les défis, tout en permettant aux apprenants d’atteindre leurs objectifs, aussi bien professionnels que personnels.



Cette édition 2024 de ce parcours de formation a réuni de 26 participants, issus de banques et d’établissements financiers de sept pays de l’Uemoa pendant sept (07) mois, avec des professeurs et experts de HEC Paris.



Touré Yao Alimata, directrice générale de Orange money Burkina Faso prenant la parole au nom des récipiendaires, a reconnu que le programme, structuré autour de cinq thématiques d’actualité, leur a permis d’une part, d’acquérir de nouvelles postures managériales, et d’autre part, de mieux mobiliser leurs équipes et d’accompagner efficacement leurs organisations à se réinventer à la hauteur de leurs ambitions, défis et objectifs stratégiques. De la transformation stratégique en passant par la finance, la stratégie digitale, le leadership et le développement des ressources stratégiques, « nous retenons l’accent particulier mis sur l’appropriation des concepts et des outils, l’illustration par l’exemple ainsi que la traduction applicative dans les réalités de nos institutions respectives » a-t-elle déclaré. En conclusion elle a souhaité que ce programme d’excellence puisse se pérenniser, au besoin en l’élargissant a des thématiques nouvelles notamment « le renforcement et l’approfondissement de nos connaissances en matières de conformité notamment sur la question du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ».



Pour sa part, la directrice des projets stratégiques internationaux de HEC Paris, Armelle DUFOUR, a réitéré l’engagement de HEC quant à son partenariat avec le Cofeb et a remercié son directeur général « pour la confiance et l’énergie qu’il met dans l’appréciation et le déploiement de ce programme ».



Pour rappel, cette formation certifiante est notamment destinée au renforcement des capacités des dirigeants des banques et établissements financiers, de l'UEMOA dans les domaines du management et de la stratégie bancaire. Ce Parcours est axé sur la performance et les compétences permettant au dirigeant d’être en capacité de cerner l’environnement digital dans toutes ses dimensions. Il met en avant les connaissances relatives aux activités de financements innovants et au développement de Digital Business Models.

