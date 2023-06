Clash de fin : Alassane Mbaye chante Mme Aida Ndiongue

Il y a deux week-ends, le « griot des Vip » Alassane Mbaye a fait exploser le Grand Théâtre à l’occasion de son anniversaire célébré avec faste. Une opportunité en or pour le chanteur Alassane Mbaye ou l’ami de ces dames, de mettre fin au différend l’opposant à l’ex-sénatrice Mme Aida Ndiongue. Devant un public très nombreux, Alassane Mbaye a composé une chanson en l’honneur de Mme Aida Ndiongue ou la Lionne du Walo, pour s’excuser et lui demander pardon en ces termes : « Aïda, Aïda, Aïda Ndiongue walo walo bi…dinala way ba deh (Aïda, la Reine du Walo, je vais te chanter jusqu’à ma mort) ». Ainsi chantait-il dans le morceau que « Le Témoin » quotidien a écouté et réécouté.



Une belle et triste chanson qui a fait bouger le public et fait pleurer les cœurs voire les âmes sensibles du Grand Théâtre. A l’origine de cette brouille entre le chanteur Alassane Mbaye et sa « mère » Aïda Ndiongue, pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Mais il n’est pas interdit de rappeler que Mme Aïda Ndiongue, connue pour sa générosité, a presque façonné le « griot des Vip » Alassane Mbaye, pour lui avoir tout donné, tout offert à ses débuts dans le monde de la musique.



Une relation exemplaire entre « mère » et « fils », jusqu’à ce jour où Mme Aïda Ndiongue a fait l’objet de commérages de la part d’Alassane Mbaye, à travers un audio fuité d’un groupe whatsapp entre femmes (driankés). Ayant pris connaissance de l’audio, Aïda ou la Reine du Walo, atteinte au plus profond d’elle-même, s’est transformée en « Reine de fer » pour pouvoir « corriger » Alassane Mbaye. Car Aïda Ndiongue est une dame qui ne se laisse jamais faire ! C’était le début d’un déterrement de haches de guerre entre Alassane Mbaye et Aïda Ndiongue, avant que les mêmes haches soient enterrées au Grand Théâtre à travers une chanson. La chanson de la demande de pardon. Tout est bien qui finit bien entre « mère » et « fils » !













