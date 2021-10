Clasico: Le Real Madrid bat Barcelone 2 à 1 au Camp Nou Le Real Madrid a gagné le quatrième clasico de suite au Camp Nou de Barcelone, sur le score de 2 à 1. Alaba marque pour son premier clasico, ainsi que Aguero qui a réduit le score en fin de partie. Lucas Vasquez avait fini d'inscrire le deuxième but du Real.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

David Alaba décide de monter vers la surface adverse après avoir récupéré le ballon devant Memphis dans ses 30 mètres. Le gaucher donne à Vinicius qui sert ensuite Rodrygo. Ce dernier joue alors au sol à l'opposé pour la course d'Alaba, qui poursuit son effort et trompe Ter Stegen d'un tir croisé tendu du gauche à l'entrée de la surface catalane.



Le deuxième but du Real intervient après une attaque avortée de son adversaire. Le contre est fulgurant, Ascensio lancé, bute sur Ter Stegen, mais Lucas a suivi pour enfoncer le Barcelone davantage.



Dans le temps additionnel, Kun Aguero, pour son 1er clasico réduit le score, mais le vin était déjà tiré.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos