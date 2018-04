Classement 2018 sur la qualité de vie des villes: Dakar dans le Top 100

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Avril 2018 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|

(Agence Ecofin) - L’entreprise américaine Mercer, vient de livrer son rapport 2018 des villes ayant la meilleure qualité de vie. Selon le rapport qui prend en compte plus de 230 villes dans le monde, 5 villes africaines, font partie du top 100.

C’est la ville de Port-Louis (Maurice), qui arrive en tête du classement sur le continent africain, occupant la 83e place du classement mondial. Elle est suivie de Durban (Afrique du Sud), qui obtient la 89e place, Cape Town et Johannesburg (Afrique du Sud) suivent, occupant respectivement la 94e et la 95e place. La ville de Victoria (Seychelles) clôt ce top 5 africain en se classant 98e sur le plan mondial.

Le top 10 africain quant à lui, inclut les cinq premières villes précédemment citées, puis, respectivement Tunis (Tunisie), Rabat (Maroc), Casablanca (Maroc), Windhoek (Namibie) et Gaborone (Botswana). Notons que 46 villes africaines au total, figurent dans le classement établi par la société.

Rappelons que le classement Mercer sur la qualité de vie des villes, se fonde sur les différences de qualité de vie des expatriés dans plusieurs villes du monde, par rapport à leur lieu de provenance.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)

Classement des villes africaines ayant la meilleure qualité de vie selon Mercier





Rang (Afrique) Villes Pays Classement (Monde) 1 Port-Louis Maurice 83 2 Durban Afrique du Sud 89 3 Cape Town Afrique du Sud 94 4 Johannesburg Afrique du Sud 95 5 Victoria Seychelles 98 6 Tunis Tunisie 114 7 Rabat Maroc 117 8 Casablanca Maroc 124 9 Windhoek Namibie 130 10 Gaborone Botswana 141 11 Lusaka Zambie 150 12 Dakar Sénégal 163 13 Libreville Gabon 164 14 Accra Ghana 165 15 Kampala Ouganda 172 16 Le Caire Egypte 178 17 Blantyre Malawi 180 18 Cotonou Bénin 182 19 Maputo Mozambique 182 20 Alger Algérie 184 21 Banjul Gambie 185 22 Nairobi Kenya 186 23 Djibouti Djibouti 190 24 Kigali Rwanda 190 25 Yaounde Cameroun 194 26 Douala Cameroun 198 27 Dar-Es-Salam Tanzanie 199 28 Luanda Angola 201 29 Lomé Togo 206 30 Abidjan Côte d’Ivoire 208 31 Addis-Abeba Ethiopie 209 32 Harare Zimbabwe 210 33 Lagos Nigéria 212 34 Abuja Nigéria 213 35 Ouagadougou Burkina-Faso 214 36 Antananarivo Madagascar 217 37 Tripoli Libye 218 38 Niamey Niger 218 39 Bamako Mali 220 40 Nouakchott Mauritanie 221 41 Conakry Guinée 222 42 Kinshasa RDC 223 43 Brazzaville Congo 224 44 N’djamena Tchad 226 45 Khartoum Soudan 227 46 Bangui Centrafrique 230



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook