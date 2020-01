Classement EIU des pays les plus démocratiques : le Sénégal, 9e africain, recule Après le dernier rapport sur l’indice de perception de la corruption de Tranparency international qui cantonne le Sénégal dans la zone rouge, un autre classement, celui de l’Econoist Intelligent Unit, classant les pays les plus démocratiques au monde, positionne le Sénégal à la 9e place africaine et au 82e rang mondial, avec une note de 5,81. Soit un recul de 9 places par rapport à la dernière publication. Le rapport évalue principalement les libertés civiles, le processus électoral et le pluralisme, le fonctionnement du Gouvernement: la participation politique et la culture politique.

