Classement FIFA Février 2022: Le Sénégal n°1 en Afrique et 18e mondial

1) Sénégal [18e mondial] (+2)
2) Maroc [25e mondial] (+3)
3) Nigéria [32e mondial] (+4)
4) Egypte [34e mondial] (+11)
5) Tunisie [36e mondial] (-6)
6) Cameroun [38e mondial] (+12)
7) Algérie [43e mondial] (-14)
8) Mali [48e mondial] (+5)
9) Côte d’Ivoire [51e mondial] (+5)
10) Burkina Faso [56e mondial] (+4)
11) Ghana [61e mondial] (-9)
12) RDC [66e mondial] (-9)
2) Maroc [25e mondial] (+3)
3) Nigéria [32e mondial] (+4)
4) Egypte [34e mondial] (+11)
5) Tunisie [36e mondial] (-6)
6) Cameroun [38e mondial] (+12)
7) Algérie [43e mondial] (-14)
8) Mali [48e mondial] (+5)
9) Côte d’Ivoire [51e mondial] (+5)
10) Burkina Faso [56e mondial] (+4)
11) Ghana [61e mondial] (-9)
12) RDC [66e mondial] (-9)