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Classement FIFA Février 2022: Le Sénégal n°1 en Afrique et 18e mondial


Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Février 2022 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Classement FIFA Février 2022: Le Sénégal n°1 en Afrique et 18e mondial
1) Sénégal [18e mondial] (+2)

2) Maroc [25e mondial] (+3)

3) Nigéria [32e mondial] (+4)

4) Egypte [34e mondial] (+11)

5) Tunisie [36e mondial] (-6)

6) Cameroun [38e mondial] (+12)

7) Algérie [43e mondial] (-14)

8) Mali [48e mondial] (+5)

9) Côte d’Ivoire [51e mondial] (+5)

10) Burkina Faso [56e mondial] (+4)

11) Ghana [61e mondial] (-9)

12) RDC [66e mondial] (-9)

Ousmane Wade
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