Classement FIFA: Le Sénégal garde la seconde place africaine et le 28e rang mondial

Comme chaque mois, la FIFA a dévoilé ce jeudi son édition mensuelle du classement des nations pour le mois de mai. La Tunisie reste en tête devant un autre mondialiste, le Sénégal. La RD Congo complète le podium devant les trois autres représentants africains en Russie, le Maroc, l’Egypte et le Nigéria.



Les "Lions" occupent donc la deuxième place derrière la Tunisie sur le plan africain et 28e au niveau mondial. Le Sénégal garde donc sa place au niveau mondial. Leur sélectionneur Aliou Cisse va publier ce jeudi la liste des joueurs qui iront en stage de préparation pour le mondial 2018.



Le top 20 africain

1. Tunisie (14e)

2. Sénégal (28e)

3. RDC (38e)

4. Maroc (42e)

5. Egypte (46e)

6. Nigeria (47e)

7. Cameroun (50e)

8. Ghana (50e)

9. Burkina Faso (54e)

10. Cap Vert (58e)

11. Algérie (64e)

12. Mali (67e)

13. Côte d’Ivoire (69e)

14. Guinée (70e)

15. Afrique du Sud (72e)

16. Ouganda (74e)

17. Zambie (78e)

18. Bénin (84e)

19. Congo (89e)

20. Gabon (90e)



