Classement FIFA : Toujours 20e mondial, derrière le Maroc 13e, statu quo pour le Sénégal

D'après "Wiwsport" qui livre plus de détails, les hommes d’Aliou Cissé occupent toujours la 20e place derrière le Danemark (19e). Pays africain le mieux classé, le Maroc (13e), vainqueur du Libéria et auteur d’un match nul face à la Côte d’ivoire, talonne le Mexique (12e) et les États-Unis (11e). En Afrique, ils devancent le Sénégal (20e), la Tunisie (32e), l’Algérie (33e) et l’Égypte (35e).



La Fédération Internationale de Football a mis à jour son classement des Èquipes masculines. Classement tenant compte des résultats des derniers matchs amicaux.



Championne du monde, l’Argentine domine toujours le classement devant la France et le Brésil. L’Angleterre, la Belgique, le Portugal, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie et la Croatie, complètent, dans l’ordre, le top 10.



Les prochains classements mondiaux de la FIFA seront publiés le 30 jeudi novembre 2023, pour les Equipes masculines et le vendredi 15 décembre, pour les Equipes féminines.