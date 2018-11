Classement FIFA : le Sénégal détrône la Tunisie et prend la première place Le Sénégal a doublé la Tunisie au classement FIFA du mois de novembre, comme a annoncé la FIFA. Le Maroc grimpe à son tour sur le podium après ses bons résultats en éliminatoires de la CAN 2019.



Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Novembre 2018 à 16:10 | | 0 commentaire(s)|

Les Lions de la Teranga a pris la première place de la Tunisie, battue deux fois ce mois-ci (par l’Egypte puis le Maroc). A l’inverse, grâce à ses deux succès (Cameroun, Tunisie), le Maroc se hisse sur le podium devençant le Nigéria et la RD Congo.



La chute se poursuit pour les Léopards qui perdent trois places au niveau mondial ou encore le Cameroun (-4), le Burkina Faso (-4) et le Cap Vert (-4).



Le top 10 mondial



1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Croatie

5. Angleterre

6. Portugal

7. Uruguay

8. Suisse

9. Espagne

10. Danemark



Le top 20 africain



1. Sénégal (23e)

2. Tunisie (26e)

3. Maroc (40e)

4. Nigeria (44e)

5. RDC (49e)

6. Ghana (51e)

7. Cameroun (55e)

8. Egypte (56e)

9. Burkina Faso (61e)

10. Mali (64e)

11. Côte d’Ivoire (65e)

12. Guinée (66e)

13. Algérie (67e)

14. Cap Vert (72e)

15. Afrique du Sud (72e)

16. Ouganda (75e)

17. Zambie (82e)

18. Congo (84e)

19. Gabon (85e)

20. Bénin (94e)





Source: StarAfrica.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook