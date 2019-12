Classement ballon d’or 2019 FF: Découvrez les pays africains qui ont snobé Sadio Mané

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

A l’annonce du classement du ballon d’or de France football, hier, les internautes et certains grands noms du football ont été choqués de voir Sadio Mané en 4e place. Certains à l’image de Habib Beye ont même affirmé qu’il est victime de son origine et de la couleur de sa peau. Seulement, en parcourant la liste des votants, on s’est rendu compte que Mané n’a pas obtenu le soutien des journalistes africains. Sur 49 rédactions africaines votantes, le Sénégalais n’est que 12 fois premier sur le top 5 des votes des journalistes africains.



Des pays comme la Mauritanie, la Guinée Bissau, le Togo, la Tunisie, le Soudan, le Tchad, la Zambie, le Nigeria, l’Ouganda, le Maroc, le Ghana, le Liberia, la Guinée Equatoriale, le Cap-Vert, l’Angola, la Cote d’Ivoire, le Congo, le Cameroun et bien d’autres ont préféré voter pour Léo Messi ou Van Djik. Voir image Ci-dessous.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos