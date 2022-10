Classement des Universités du monde: Le Sénégal 99e mondial et ferme le top 10 africain Le classement EduRank des Universités du monde a été publié. Le classement concerne 14 131 universités de 183 pays dans le monde. « Nous avons classé les 100 meilleures universités d’Afrique en fonction de leur réputation, de leurs performances de recherche et de l’impact de leurs anciens étudiants ». Au total, dix-huit économies africaines ont progressé dans l’indice mondial de l’innovation. L’Île Maurice, qui gagne 7 rangs par rapport à 2021, demeure le champion régional dans ce domaine.

L’Université Cheikh Anta Diop reste la seule université sénégalaise parmi les 100 premières. Elle occupe la première place en Afrique francophone et la 28e position dans le continent. Comme toujours, le classement est dominé par les universités anglophones, l’Afrique du Sud en particulier. L’Île Maurice est le pays le plus innovant en Afrique, selon l’édition 2022 du Global Innovation Index (GII) publié le 29 septembre par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en collaboration avec l’université Cornell (États-Unis) et l’Institut européen d’Administration des affaires (INSEAD).



L’Afrique du Sud (61è rang mondial) occupe la deuxième marche du podium à l’échelle continentale, devant le Maroc (67è rang mondial), la Tunisie (73è), le Botswana (86è), le Kenya (88è), l’Egypte (89è), le Ghana (95è), la Namibie (96è). Le Sénégal (99è rang mondial) ferme le Top 10 africain.



A l’échelle mondiale, la Suisse est première pour la douzième année consécutive, devant les Etats-Unis et la Suède. Viennent ensuite le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Corée du Sud, Singapour, l’Allemagne, la Finlande et le Danemark. Plus globalement, les investissements dans l’innovation dans le monde ont continué d’augmenter l’année dernière. Les entreprises qui investissent le plus dans la recherche & développement, ont augmenté leurs dépenses dans ce domaine de près de 10%, pour atteindre plus de 900 milliards de dollars en 2021, un montant supérieur à celui enregistré en 2019 avant la pandémie de Covid-19. De leur côté, les opérations de capital-risque ont explosé en 2021 (+46%), enregistrant des niveaux comparables à ceux du boom de l’Internet à la fin des années 90.



Classement 2022 des 31 pays africains étudiés en fonction de leur degré d’innovation :



1-Ile Maurice (45è rang mondial)



2-Afrique du Sud (61è)



3-Maroc (67è)



4-Tunisie (73è)



5-Botswana (86è)



6-Kenya (88è)



7-Egypte (89è)



8-Ghana (95è)



9-Namibie (96è)



10-Sénégal (99è)



11-Tanzanie (103è)



12-Rwanda (105è)



13-Madagascar (106è)



14-Zimbabawe (107è)



15-Côte d’Ivoire (109è)



16-Nigeria (114è)



17-Algérie (115è)



18-Ethiopie (117è)



19-Zambie (118è)



20-Ouganda (119è)



21-Burkina Faso (120è)



22-Cameroun (121è)



23-Togo (122è)



24-Mozambique (123è)



25-Bénin (124è)



26-Niger (125è)



27-Mali (126è)



28-Angola (127è)



29-Mauritanie (129è)



30-Burundi (130è)



31-Guinée (132è)

