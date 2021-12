Classement officiel des meilleurs sélectionneurs au monde: Aliou Cissé, Belmadi sur la liste

Le classement de “l’International Federation of Football History and Statistics” (IFFHS) des meilleurs sélectionneurs au monde vient de tomber. L’Afrique a été représentée par deux sélectionneurs à savoir Djamel Belmadi l’entraîneur des “Fennecs” et Aliou Cissé l’entraîneur des “Lions”.

Si Belmadi a occupé la 4e place dans ce classement après avoir glané 15 points, Aliou Cisse, par contre, n’a pas figuré dans le TOP 5 de ce IFFHS Awards. Grand artisan de l’excellent parcours de l’équipe nationale algérienne lors de l’année 2021, Djamel Belmadi est invaincu depuis 2018 avec les “Verts”.



De son côté, Aliou Cissé a permis au Sénégal de consolider sa première place dans le classement mondial de la FIFA. Il y a lieu de notre que Roberto Mancini, le sélectionneur de l’Italie, a été nommé meilleur entraîneur d’équipe nationale en 2021.



L’ancien joueur de Manchester City a permis à la “Squadra Azzura” de remporter la Coupe d’Europe des Nations (Euro 2000).