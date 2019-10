Claude Le Roy : "La FIFA met en danger la Coupe d'Afrique des Nations" Le nouveau calendrier et le nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs, qui se déroulera en Chine du 17 juin au 4 juillet 2021 avec 24 équipes supplémentaires, pourraient mettre en danger l'épreuve reine de l'Afrique.

Les prochaines phases finales de l'Afcon sont prévues pour juin-juillet 2021 au Cameroun, bien qu'il y ait une possibilité qu'elles puissent être jouées uniquement en juillet.



"La décision de la Fifa d'organiser la Coupe du Monde des Clubs au mois de juin signifie qu'ils sont en train de tuer la Coupe d'Afrique des Nations", a déclaré le sélectionneur français du Togo Le Roy à BBC Sport Africa.



"Quand ils ont décidé de faire un championnat du monde de clubs avec 24 équipes en même temps que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est terrible pour la projection de cette belle compétition, la Coupe d'Afrique des Nations."



Le Français Le Roy a disputé un nombre record de Coupes d'Afrique des Nations, remportant le tournoi avec le Cameroun en 1988.



Il y a deux ans, la Confédération africaine de football (Caf) a choisi de déplacer la Coupe d'Afrique des Nations de janvier-février à juin-juillet, principalement pour éviter les conflits répétés entre clubs et pays.



Mais aujourd'hui, les clubs européens qui étaient mécontents d'avoir à libérer des joueurs au milieu d'une saison devront peut-être faire face à des problèmes similaires.



Si l'on évite de parler de boycott, huit clubs européens seront alignés pour la Coupe du Monde des Clubs 2021, ainsi que trois clubs africains.



Bien que le format final reste à déterminer, la Fifa suggère que les équipes européennes pourraient accueillir les vainqueurs de la Champions League et de l'Europa League de 2018 à 2021.



Pendant ce temps, les trois équipes africaines seront issues à la fois des finalistes de la Ligue des champions d'Afrique et des vainqueurs d'un barrage entre les demi-finalistes qui ont perdu.



Avec ces différentes équipes susceptibles de mettre en vedette de nombreux internationaux africains, les confrontations entre clubs de la Coupe des Nations et les pays africains sont sur le point de reprendre.



Pourtant, ils ne peuvent réapparaître que tous les quatre ans au lieu de deux, puisque la Coupe du Monde des Clubs est un événement quadriennal et non biennal comme c'est le cas pour la Coupe d'Afrique des Nations.



Les assurances de la FIFA



"La Coupe du Monde des Clubs dispose d'une fenêtre exclusive dans le calendrier international des matches, de sorte qu'une solution équilibrée sera trouvée et que les dates seront compatibles", a déclaré un porte-parole de la Fifa à BBC Sport.



"Le modèle de participation pour déterminer les clubs qualifiés de chaque confédération sera finalisé dans le cadre d'un processus de consultation entre la Fifa et les six confédérations.



Un rapport d'un groupe de travail de la sur la Coupe du Monde des Clubs récemment révisé mentionne le report du coup d'envoi de la Coupe des Nations 2021 au mois de juillet, c'est-à-dire après l'achèvement de la première.



Mais cette décision poserait ses propres problèmes, car les joueurs engagés dans le contingent de la Coupe des Nations manqueraient alors les préparatifs cruciaux de pré-saison de leurs clubs, qui s'intensifient ce mois-là avant le début de nombreux championnats d'Europe en août.



"Le format sera confirmé en temps voulu"



"Si vous déplacez la Coupe d'Afrique des Nations en juillet, c'est pire qu'avant (en janvier-février) pour les clubs", explique Le Roy.



"Les joueurs vont rater les préparatifs d'avant-saison avec leurs clubs et cette partie de la saison est la plus importante pour les joueurs à cause de la nouvelle saison."



"Si nous transférons un peu plus tard en juillet, aucun joueur ne reviendra pour les préparatifs d'avant-saison et ils se reposeront pendant 1 à 2 semaines et commenceront la saison plus tard que les autres joueurs.



Les gestionnaires parlent souvent de l'importance de la pré-saison pour une campagne.



D'autres acteurs du football africain partagent les mêmes préoccupations.



'Pas le bon moment'



"Ce n'est pas le bon moment pour disputer la Coupe du Monde des Clubs", a déclaré Khaled Mortagy, membre du conseil d'administration du club égyptien Al Ahly, champion d'Afrique en titre, à BBC Sport.



"Même d'un point de vue marketing, ils doivent coordonner les grands tournois avec toutes les associations afin de maximiser les profits."



La BBC a contacté la CAF, dont les revenus proviennent en grande partie de la Coupe d'Afrique des Nations, pour obtenir des réactions sur la programmation de la Coupe du monde des clubs 2021, mais elle n'a pas encore reçu de réponses.



Claude Le Roy a également remis en question le rôle de la Fifa dans le choix du moment.



Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a été porté au pouvoir par le vote des Africains et a souvent parlé de son désir d'aider le continent.



Cependant, Le Roy a critiqué le fossé "entre les discours d'Infantino expliquant que la Fifa est là pour aider l'Afrique et la réalité sur le terrain".



En août, la Fifa a envoyé sa propre secrétaire générale - Fatma Samoura du Sénégal - pour assumer un rôle sans précédent de " déléguée générale " pour l'Afrique dans le but d'améliorer la gouvernance de la CAF.



Quel impact pour le football africain?



"Puisque l'Afrique est sous la supervision de la Fifa, pensez-vous que l'Afrique puisse avoir un impact réel sur les décisions du football mondial ? a demandé Le Roy, qui a dirigé le banc du Congo, de la RD Congo, du Ghana, du Sénégal ainsi que du Togo en Coupe d'Afrique des Nations.



"J'aime de plus en plus le football comme un jeu, mais je déteste de plus en plus le monde du football", conclut-il.



La semaine dernière, la Fifa a confirmé que la Coupe du monde des clubs 2021 aura lieu en Chine.



Les éditions 2019 et 2020 resteront des tournois annuels à sept équipes, mettant en vedette les champions du monde et du continent ainsi que les clubs du Qatar, pays hôte.



BBC Afrique



