Cleaning Day : Cheikh Ahmed Tidiane Ba promet une brigade d’hygiène à la Médina

Lundi 6 Janvier 2020

La Cellule d’Appui pour le Triomphe de Benno (CATB) dirigée par Cheikh Ba a répondu à l’appel du Président Macky Sall samedi, pour le lancement des Journées nationales mensuelles de nettoiement. Le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC), Cheikh Ba et sa cellule étaient à la rue 29 de la Médina pour les besoins de la journée d’investissement humain. Profitant de l’occasion, l’ancien directeur des Impôts et Domaines a remercié le président de la République pour cette initiative qu’il assimile à un acte citoyen de propreté. Il promet de perpétuer cette journée. A ce propos, renseigne L’As qui rapporte l’information, la Catb va mettre en place une plateforme qui va travailler en amont et en aval sur l’hygiène. Des sessions de formations sur le recyclage des déchets et la lutte contre les bactéries sont également prévus. Cheikh Ba promet aussi de recruter 10 jeunes pour trois mois à la rue 29 de la Médina, qui seront rémunérés à 25 000 francs. Ils vont constituer la brigade d’hygiène et de santé. Il s’agit d’un dispositif d’alerte. Il invite la Mairie de la Médina à accompagner ce projet.



