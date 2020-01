Cleaning Day à Kaolack : Les responsables politiques du pouvoir aux abonnés absents

À Kaolack, le chef de l’exécutif régional a mené la journée de nettoiement ce samedi 4 janvier à la gare routière centrale. L’absence des autorités politiques, exceptée l’édile de la ville, a été le fait marquant de cette journée.



À part quelques délégations venues des quartiers périphériques et le personnel de la gare routière, composé des chauffeurs, « coxeurs » et apprentis, les partisans du maire de Kaolack, Mariama Sarr étaient les seuls présents au « Cleaning Day ». « C’est déplorable, comment peuvent-ils convoquer les citoyens et s’absenter. Cela montre qu’ils ne sont pas animés de la fibre patriotique qu’ils réclament partout », dénonce un jeune jakartaman venu en tenue de nettoyage.



Présents sur les lieux avec le collectif » Kaolack Sett Wecc », les partisans du ministre de la Fonction publique affirment être en avance sur le processus et l’appel lancé par le chef de l’État. « Depuis des années, on nettoie les quartiers de la commune, en raison d’une localité par semaine. On est venu avec le maire pour répondre à l’idée lancée par le président de la république, mais on avait déjà pris les devants », rappelle un des coordonnateurs du projet « Kaolack Sett Wecc.



Du côté de l’exécutif régional, Aliou Badara Mbengue dit vouloir privilégier le dialogue et la sensibilisation pour faire adhérer massivement les populations au concept pour leur grand bénéfice. La date du 1er février a été retenue pour une autre journée de « Cleaning Day » qui se tiendra à la gare routière « Nioro », sortie Sud de la commune.

