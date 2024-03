Cledor Sène démasque le milliardaire Abdoulaye Sylla, proche du "Macky"

C'est connu: entre politique et business, la frontière est parfois mince. Le mélange des genres entre "puissance d’argent" et "puissance décisionnelle", n’est pas bien loin. Bien souvent, pour faire efficacement des affaires en Afrique, il faut mesurer la température politique ou, au moins, en connaître les arcanes et les figures. Certains le font en coulisses pour mieux en tirer les ficelles. Abdoulaye Sylla en fait partie. Réputé businessman fortuné, le patron d'Ecotra, commerçant de ...seringues avant l'avènement du Président Macky Sall, est descendu au seuil de la dernière Présidentielle, sur le terrain politique, à la conquête du pouvoir. Malheureusement, ce mystérieux individu, à l'ombre tutélaire du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême, a été recalé.



Dans cet extrait capturé par dakarposte, devenu viral, Cledor Sène promet de démasquer ce magnat, discrète pièce maîtresse de l'équipe resserrée qui faisait tourner la machine du "système marron".



Cledor Sène s'engage à éclairer la lanterne du commun des Sénégalais, sur ce qu'il est convenu d'appeler le "cas Sylla Ecotra".



On piaffe d'impatience !

















DakarPoste