Clédor Sène: « la sortie de Hamidou Kassé est une confirmation qui anticipe la vérité » Présent à la manifestation de la plateforme Aar Li nu Bokk, cet après-midi, sur le boulevard du Général de Gaulle, Clédor Sène s’est dit pas surpris par la déclaration d’El Hadji Hamidou Kassé sur Tv5, confirmant qu’Aliou sall a bien reçu 146 millions de BP, via sa société Agritrans.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juin 2019 à 17:24 | | 0 commentaire(s)|

« Cette confirmation anticipe la vérité », a dit le leader du mouvement Claire Vision. Et de poursuivre, « Hamidou Kassé n’est pas un nul, il a tenu une ligne de communication qui a voulu faire croire que ce paiement a existé, mais pas pour les motifs avancés par la BBC. Maintenant, c’est la preuve que la corruption est là. Qu’attend le procureur ? Pourquoi perd-il son temps à entendre les accusateurs, alors que les accusés sont là ? »

