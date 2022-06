Climat : Dakar dans la poussière depuis hier

Une couche poussiéreuse enveloppe Dakar depuis ce jeudi 2 juin. Elle s’est accentuée durant la nuit.

D’après les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), dans son bulletin du 2 juin au 3 juin, « des particules de poussière en suspension seront davantage notées sur la moitié Nord du pays durant toute la période de validité. Ainsi, les visibilités seront fortement réduites par une suspension de poussière sur les régions Nord, Centre-nord et sur le littoral du pays. Une couche de poussière dense couvrira le ciel sur les régions Nord (Saint-Louis, Matam) et sur le littoral Nord (Dakar, Louga, …) et à quelques endroits du Centre (Thiès, Diourbel)”, note un communiqué de l’Anacim, parcouru par leSoleil.sn.



Toutefois, informe le bulletin de ce vendredi 3 juin, « les particules de poussière s’atténuent et se dissipent progressivement à partir de demain vers 18h ».