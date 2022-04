Climat délétère entre les travailleurs affilies au SUTSAS et leur directeur : Le centre hospitalier d’Ourossogui « sous perfusion » Les agents de santé affiliés à la sous-section SUTSAS And Gueusseum de Matam, munis de brassards rouges ont tenu jeudi un sit-in, pour réclamer de meilleures conditions de travail et le respect des accords signés avec la tutelle.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Avril 2022 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Un plan d’action largement suivi au niveau des structures sanitaires des différents districts de la région, qui a coïncidé avec le déroulement du 4ème plan d’action des syndicalistes au niveau local pour « des questions liées essentiellement à l’attitude du directeur du centre hospitalier de Ourossogui ».



Autant les membres de l’organisation syndicale restent déterminés à poursuivre le combat jusqu’ à la satisfaction intégrale de leur plateforme revendicative, autant multiplient ils ainsi les sorties pour dénoncer « une décision unilatérale d’augmentation des indemnités du directeur, en décriant de fausses facturations liées à la gestion des fonds covid et des attitudes d’abus d’autorité du chef ».



Pour dire que le bras de fer entre les syndicalistes et le directeur de la structure hospitalière qui perdure depuis plus de 12 mois ne fléchit pas. Malgré les médiations entreprises par des bonnes volontés, les deux parties ne parviennent toujours pas à trouver un terrain d’entente

Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook