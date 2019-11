Climat tendu à l’Université de Bambey : le Recteur autorise les forces de l’ordre à entrer dans le Campus La situation reste tendue à l’Université Alioune Diop de Bambey. En grève illimitée depuis plusieurs semaines, les étudiants ont décidé de passer à la vitesse supérieur. Après avoir barré la route nationale, hier, les pensionnaires de ce temple du savoir ont encore manifesté leur courroux ce mercredi. Ils ont délogé les élèves des différentes écoles de la ville et sont, au moment où ces lignes sont écrites, en train de faire face aux forces de l’ordre.



Le Recteur de l’Université a sorti une réquisition autorisant les forces de l’ordre à entrer dans le Campus social. La situation risque de s’empirer si rien n’est fait par les autorités compétentes pour calmer les étudiants. Ces derniers sont bien décidés à mener le combat jusqu’à satisfaction totale de leurs revendications.



En effet, les étudiants de l’Uadb exigent le départ du Directeur du Crous, Cheikh Abdou Lô. Ils réclament également l’achèvement du restaurant en construction au Campus 2, le démarrage du projet de construction de logements, l’achèvement des travaux de construction de forages, la réfection des toilettes du Campus 2, l’effectivité du désherbage dans les Campus sociaux et pédagogiques. Ils demandent aussi aux autorités compétentes d’apporter des solutions au problème de la plomberie dans les pavillons, de réfectionner les toitures des pavillons des sites de Diourbel et Ngoundiane.



Mor Mbaye Cissé, Correspondant à Bambey (Actusen.sn)

