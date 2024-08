Climat tendu du pays : Alioune Tine exhorte les autorités à favoriser un climat de réconciliation et de justice sociale Alioune Tine, président fondateur de l'Afrikajom Center, appelle les autorités à adopter une posture de hauteur en favorisant le « dialogue et le pardon », après avoir attiré l'attention sur les « fronts ouverts ». Selon Le Quotidien, son intervention vise à instaurer un « climat apaisé », condition sine qua non pour permettre au régime en place de concrétiser les espoirs que les Sénégalais ont placés en lui lors de l'élection présidentielle du 24 mars dernier.

Alioune Tine insiste sur l'importance de préserver ce climat de sérénité, soulignant que trop d'inégalités et de discriminations sociales représentent une menace pour la démocratie et la cohésion sociale. Face à ces défis, il plaide pour le pardon et la réconciliation.



Selon lui, les acteurs doivent s'asseoir, dialoguer et progresser ensemble, ce qui représente le cœur de la démocratie délibérative et de l'« agir communicationnel », une interaction nécessaire entre représentants et représentés. La réduction de l'asymétrie entre ces deux groupes éviterait des malentendus et des tensions inutiles.



Selon toujours le journal, Alioune Tine appelle également à un esprit de dépassement après la crise politique qui a donné naissance à un nouveau régime. Il évoque les moments de colère, de tristesse et de tensions qui ont secoué toutes les institutions sénégalaises, ainsi que les médias.



Reconnaissant que la société traverse une période post-traumatique difficile, il souligne l'urgence de se relever collectivement pour éviter de rester piégés dans cette situation. Il rappelle que le Sénégal a vécu des épisodes violents d'insurrection et de contre-insurrection, avec des pertes humaines et des souffrances. Selon lui, le conflit est inhérent à la démocratie, mais il est tout aussi indispensable de s'asseoir et de dialoguer pour avancer.



Pour Alioune Tine, la réconciliation est essentielle pour permettre au Sénégal de réussir les projets collectifs porteurs d'un avenir meilleur. Le tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko, qui cristallise les espoirs de la jeunesse, doit veiller à ne pas décevoir ces attentes. La responsabilité de cette troisième alternance, assumée par une jeune génération, est lourde de sens. Alioune Tine souligne que cette génération n'a pas le droit à l'échec, tant les attentes en faveur d'un changement radical et de la réalisation d'un nouvel ordre politique et moral sont fortes.



Le Sénégal, riche en ressources naturelles telles que le gaz et le pétrole, mais surtout en capital humain, doit créer les conditions nécessaires à la concrétisation de ces promesses de prospérité.



Selon Alioune Tine, la justice sociale est indispensable pour réaliser ce rêve d'égalité et bâtir une société d'égaux. À travers son engagement, il cherche à aider le pays à sortir de cette impasse qui dure depuis trop longtemps.



